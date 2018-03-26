Мотострелки общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области остановили наступление «противника» в ночное время

В мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) на полигоне «Погоново» в Воронежской области в рамках боевой подготовки мотострелковых подразделений было проведено ротное тактическое учение по блокированию и уничтожению условного противника в ночное время суток.

Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, в начале подразделения, привлекаемые на учение, на штатной технике – бронетранспортерах БТР-82А и танках Т-72Б3 совершили 250-километровый марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район.

После проведения разведки мотострелки отработали маневры при налете оперативно-тактической авиации условного врага и действия по преодолению зараженных участков местности в условиях применения неприятелем оружия массового поражения.

В рамках выполнения боевых стрельб мотострелковые отделения и взвода вели огонь на дистанциях от 150 до 500 метров по мишеням, имитирующим безоткатные орудия, живую силу и беспилотные авиаразведчики условного противника.

«Задача мотострелковых и танковых подразделений осложнялась динамикой учебного боя в ночных условиях. Стрелки и наводчики-операторы поражали мишени, которые появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от экипажей боевых машин оперативности и точности при стрельбе», - заявил заместитель командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Тимур Трубиенко.

По данным российского оборонного ведомства, всего в ходе ротного тактического учения привлекалось около 200 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц вооружения и военной техники.