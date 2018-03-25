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Само совершенство: как подлодки 971-го проекта стали настоящим кошмаром для НАТО

Дмитрий Сергеев
09:35 25.03.2018
Подводные лодки проекта 971«Щука-Б» (по натовской классификации – Akula) на нашем флоте носят имена личные. «Пантера», «Тигр», «Гепард», «Вепрь» – дивизию Северного флота, где эти корабли стоят в строю, в шутку даже прозвали «звериной».

Лодки этого класса стали основным типом многоцелевых атомных субмарин в ВМФ России: обладая комплексом преимуществ – прежде всего низким уровнем шумности и возможностью применения целого набора вооружения, – они успешно выполняют широкий спектр задач в различных районах Мирового океана.

В очередном выпуске программы «Военная приемка», выходящей на телеканале «Звезда», журналист Алексей Егоров продолжит рассказ об этих уникальных кораблях. Зрители узнают о некоторых из их дерзких походов, когда наши моряки лишали НАТО надежд на неуязвимость, увидят, как живут и служат подводники, как устроен их быт и что нужно, чтобы стать настоящим покорителем глубин.

В гости «по-тихому»

Эта операция была проведена в 1987 году. Тогда у берегов одного из иностранных государств внезапно появилась целая группа подлодок из соединения подводных сил нашего ВМФ. Сохранились фотографии, сделанные через перископ, где береговая линия страны, находящейся на противоположной стороне планеты, видна как на ладони. Нашим лодкам удалось не только добраться незамеченными до Северной Атлантики, но и подойти прямо к одной из военно-морских баз НАТО. И это при том, что на пути субмарин был выставлен противолодочный рубеж в виде курсирующих по районам патрулирования кораблей и воздушных судов, применения средств гидроакустического поиска. Однако натовцев ждал конфуз: советские подводные корабли проскользнули сквозь их «сито», словно невидимки.

И ведь тот поход был проведен на лодках еще не самого совершенного проекта. Субмарины следующей, 971-й серии получились куда тише, мощнее, вооруженнее. Генеральный конструктор проекта лауреат Государственной премии России Юрий Фарафонтов вспоминает, как во время испытаний первого корабля этого проекта лодки иностранных государств пытались подходить к нашей, чтобы определить ее характеристики. Однако средства поиска сразу же обнаруживали незваных гостей, не выдавая при этом себя.

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Еще один конек кораблей проекта «Щука-Б» – их внушительный арсенал. Например, только торпед сюда можно загрузить четыре десятка штук, в том числе калибра 650 миллиметров, а это самые мощные торпеды в мире. Одним лишь выстрелом можно потопить авианосец. Неслучайно, когда на Западе узнали о существовании у нас такого оружия, мгновенно изменили логику построения походного ордера, поставив в кильватерный след эсминцы. Их функции прозаичны: эти корабли должны будут просто взять удар на себя, ведь иной защиты от таких торпед попросту не существует.

Помимо торпедного оружия, в арсенале наших субмарин есть и ракетное вооружение. По сути, как признается командир дивизии подводных лодок Северного флота капитан 1-го ранга Сергей Старшинов, в случае постановки задачи на уничтожение противника, находящегося в заданном районе на берегу, эта задача также будет решена.

Алгоритмы совершенства

Российское конструкторское бюро «Малахит» – один из основных центров, занимающихся проектированием кораблей для отечественного подводного флота. Когда-то именно здесь разработали первую в стране атомную субмарину. Как вспоминает гендиректор «Малахита» Владимир Дорофеев, та лодка оснащалась одним торпедным аппаратом и предназначалась для поражения объектов береговой инфраструктуры. Затем появились корабли второго поколения, третьего, четвертого. Лодки 885-й серии (проект «Ясень-М», четвертое поколение) выполняют функцию стратегического сдерживания, у них имеется возможность применения крылатых ракет из вертикальных пусковых установок.

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По последнему слову техники организован даже сам процесс проектирования таких кораблей: в нем, к примеру, активно используются 3D-технологии, когда можно более полно оценить параметры изделия. К слову, благодаря этой технологии члены экипажа могут совершить виртуальную экскурсию по своему будущему кораблю вместе с конструкторами.

При этом стоит принять во внимание, что лодки третьего поколения (а это как раз «Щука-Б») пока не предполагается отправлять в запас. Специалисты говорят, что возможности по модернизации этих кораблей неограниченны. Такие процедуры проводятся регулярно – с заменой систем акустики, связи, обновлением прочих элементов. На судоремонтном заводе «Нерпа», где лодки проходят плановое обслуживание, многие механизмы тестируются на куда больших нагрузках, чем им предстоят на деле. В работе специалистами применяются оригинальные технологии, станки, инструменты, в том числе нестандартные. Все это нужно, чтобы лодка на глубине не подвела.

С характером победителей

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Королев – профессиональный подводник. Свое ремесло он называет настоящей мужской работой. «Прошло уже больше сотни лет, как она появилась, а ничего в ней не изменилось, – признается адмирал. – Есть и элементы романтики, и элементы неожиданности». Характер моряков, проходящих службу на подводном флоте, адмирал Королев считает «характером победителей». «Для подводника это очень важно», – подчеркивает главком.

В особой ситуации, которая может случиться на глубине, задействованы особые алгоритмы. Командир гвардейской атомной подводной лодки «Гепард» гвардии капитан 1-го ранга Дмитрий Маслов как никто понимает свою ответственность – и за жизнь экипажа, и за выполнение поставленной задачи. Обнаружить цель, применить по ней оружие – это один алгоритм. Выйти из-под ответного удара – другой.

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В подводной дуэли крайне важно своевременно засечь запуск торпеды противника. За это отвечает гидроакустический комплекс. А если удар зафиксирован, то задействуются средства  гидропротиводействия – что-то вроде тепловых ловушек, которые применяются в авиации против ПЗРК. «Если услышал звук шумящей торпеды, надо применить мастерство и уклониться, но в то же время поразить подводную лодку противника, – говорит офицер. – Звук торпеды не спутаешь ни с чем – она визжит, как поросенок: винты у торпед крутятся очень быстро».

Подводник обязан обладать молниеносной реакцией и на другие внезапно возникающие обстоятельства. Например, попадание забортной воды в случае пробоины или внезапное возгорание. Противодействовать этим напастям моряки учатся на занятиях по борьбе за живучесть, которые проводятся с периодичностью до двух раз в неделю. Оборудованные учебные точки позволяют воссоздать обстановку реальной опасности, при этом работа ведется в специальных костюмах, в герметичных масках.

Покорители глубин

Подводная лодка – устройство посложнее космического корабля. И это не звучная метафора: именно так отозвался об одной из наших субмарин первый космонавт планеты Юрий Гагарин после проведенной для него экскурсии. Даже комплект обмундирования моряков здесь такой, что все его элементы не перечислишь навскидку. В состав экипировки подводника входят форменный китель, рабочий костюм, теплое шерстяное белье, теплый бушлат (на случай всплытия во льдах). А еще спасательный гидрокомбинезон (для прохода через торпедный аппарат), гидротермокомбинезон – он нужен для пребывания на плоту при аварийном всплытии. Добавим сюда спасжилет, изолирующий противогаз, портативный дыхательный аппарат. Набор имущества и снаряжения получается приличный.

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При этом быт на лодке не самый притязательный. Хотя все самое необходимое здесь имеется. Есть даже свой врачебный кабинет, способный при необходимости стать операционной. В автономном плавании корабельный доктор выполняет функции терапевта, инфекциониста, хирурга. Может и зубы подлечить, если кого-то вдруг прихватит. Кстати, медики признают пользу вина, которое на атомной подводной лодке выдают членам экипажа. В рацион питания моряков включены также зернистая икра, шоколад, чернослив, мед. В особых условиях и паек должен быть особым.

…Покорителям глубин неведомы излишние сантименты. За исключением, пожалуй, одного – мыслей о родных, о близких, о доме. В кают-компании одной из лодок вывешены рисунки, сделанные детьми членов экипажа. Эти трогательные моменты, как и пасторальные пейзажи, которыми тоже украшены каюты, воспринимаются здесь совсем по другому, нежели на берегу.

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