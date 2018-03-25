Боевой опыт в Сирии включат в программу российских учебных центров инженерных войск

Боевой опыт, полученный в Сирии, будут включать в программу российских учебных центров инженерных войск. За время операции в арабской республике наши саперы обезвредили столько смертельных ловушек, что и сосчитать трудно. Отступающие боевики оставляли их буквально на каждом шагу.

Серьезная проблема с которой российские саперы столкнулись в Сирии, это огромное количество мин кустарного производства. При этом боевики маскировали фугасы подо все, на что хватало фантазии - даже утюги и детские игрушки. Чтобы мирные жители могли вернуться в свои дома, российским саперам нужно было проделать колоссальную работу.

В сложных условиях сирийской пустыни прошли испытания десятки образцов специальных приборов - глубинный бомбоискатель или новейший георадар Око-2. Он способен обнаруживать подземные тоннели или схроны боеприпасов на глубине до десяти метров. За время военной операции в Сирии российские саперы обезвредили свыше 200 тысяч самодельных взрывных устройств.

Саперы международного противоминного центра и сейчас продолжают работу в Сирии. В учебном центре в провинции Хомс российские специалисты обучают сирийских саперов.

«Весь этот опыт, который был приобретен, будем готовить специальные площадки. Эти площадки внедрять в наши соединения и военные части, чтобы каждый военнослужащий по специальности мог это все изучить и применять, если это придется», - рассказал заместитель начальника отдела боевой подготовки Александр Черный.

Уникальный опыт, который саперы приобрели в Сирии, до мельчайших подробностей изучен специалистами международного противоминного центра и уже передается основным военным ВУЗам инженерных войск.