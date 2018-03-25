Минобороны начало трансляцию с пропускных пунктов в Восточной Гуте

Российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты, организована онлайн-трансляция с камеры видеонаблюдения.

На официальном сайте Минобороны России ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районах пункта пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» и «Арбил».

По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжает выходить мирное население.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон вышло 106 182 человека.

Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории Сирийской Арабской Республики.

Всего в Восточной Гуте за прошедшие сутки представители ЦПВС обеспечили горячим питанием 2600 жителей и выдали более 1200 продуктовых наборов, 700 литров бутилированной воды.