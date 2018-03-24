Еще больше точности: в Минобороны рассказали о новой разведывательной системе

В Вооруженных силах России ведутся работы по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы, она позволит более чем в два раза сократить время и увеличить точность поражения целей. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов.

«В целях обеспечения оперативности и непрерывности огневого воздействия на противника создаются разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры. Осуществляется интеграция разведывательно-информационных и информационно-управляющих систем с системами вооружения видов и родов войск», – заявил первый заместитель министра обороны РФ на военно-практической конференции в Военной академии Генерального штаба.

Он также добавил, что идут работы по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы. Их результатом станет сокращение в 2-2,5 раза временных параметров цикла решения огневой задачи – от разведки до поражения цели. При этом, как отметил Герасимов, в 1,5-2 раза возрастет точность поражения, и повысятся возможности по наведению высокоточного оружия.

Ранее Герасимов заявил, что на всех стратегических направлениях в Российской Федерации созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности морского и воздушного базирования.