Из Восточной Гуты в Идлиб по гумкоридору выведено около 3 тыс. боевиков

В результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам»* по выводу ее боевиков из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте 23 марта продолжался вывод боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» из населенного пункта Хараста-Эль-Басаль.

По организованному гуманитарному коридору за сутки было выведено 3 084 боевика и члена их семей, которые колонной из 59 автобусов перевозятся провинцию Идлиб.

Всего из Харасты в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.

На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Кроме того, 24 марта в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами незаконных вооруженных формирований открыт еще один пункт пропуска для вывода боевиков и членов их семей из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте.

*«Ахрар аш-Шам» – организация запрещена на территории РФ