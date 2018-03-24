В Минобороны рассказали о группировках носителей крылатых ракет
Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования созданы на всех стратегических направлениях в Российской Федерации. Об этом он заявил на военно-практической конференции в Военной академии Генерального штаба.
По словам Герасимова, опыт последних локальных войн, и в особенности операции в Сирии, дал новый импульс совершенствованию системы комплексного поражения противника.
Начальник Генштаба добавил, что для повышения ее эффективности большое внимание уделяется развитию высокоточного оружия.
«На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах», – сказал начальник Генштаба Вооруженных Сил России.