В Минобороны рассказали о группировках носителей крылатых ракет

Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования созданы на всех стратегических направлениях в Российской Федерации. Об этом он заявил на военно-практической конференции в Военной академии Генерального штаба.

По словам Герасимова, опыт последних локальных войн, и в особенности операции в Сирии, дал новый импульс совершенствованию системы комплексного поражения противника.

Начальник Генштаба добавил, что для повышения ее эффективности большое внимание уделяется развитию высокоточного оружия.