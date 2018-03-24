Генштаб РФ сообщил о ведении противниками Сирии против нее скрытых действий

Несмотря на то что ни одно из государств не объявляло войну Сирии, все незаконные военные формирования, которые спровоцировали конфликт на территории САР, финансируются из-за рубежа. Об этом на конференции в Военной академии Генерального штаба заявил его начальник Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что противники сирийского правительства ведут против нее скрытые действия без прямого конфликта, что некоторыми специалистами трактуется как прообраз «войны нового поколения»

«Главная особенность заключается в том, что государства – противники Сирии ведут против нее скрытые, безуликовые действия, не втягиваясь в прямой военный конфликт», – сказал Герасимов.

До того момента, как Россия выступила в этом конфликте на стороне официального Дамаска, Сирия более четырех лет «фактически вела необъявленную войну за право на существование», отметил глава Генштаба РФ.

«Когда эта борьба из внутренних беспорядков переросла в военный конфликт, ясного ответа нет. Никакое государство открыто войну Сирии не объявляло, но все незаконные вооруженные формирования вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа», – добавил он.

По мнению Герасимова, изменились характер вооруженной борьбы и само содержание военных действий, от чего возрастает их напряженность и динамичность.