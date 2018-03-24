В Восточной Гуте открыт один пункт пропуска для вывода боевиков и членов их семей

В результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам»* по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте 23 марта продолжался вывод боевиков группировки «Ахрар Аш-Шам» из населенного пункта Хараста-эль-Басаль.

По организованному гуманитарному коридору за сутки было выведено 3 084 боевика и члена их семей, которые колонной из 59 автобусов перевозятся провинцию Идлиб, уточнили в Минобороны РФ.

Всего из Харасты в провинцию Идлиб вывезено 4 979 человек боевиков и членов их семей. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Также 24 марта в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами незаконных вооруженных формирований открыт еще один пункт пропуска для вывода боевиков и членов их семей из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте.

*«Ахрар аш-Шам» - организация запрещена на территории РФ