Семьи иностранных военных ОДКБ почувствуют себя россиянами

Супругам и детям иностранных военных ОДКБ будут выдавать временные разрешения на пребывание в России. Такой протокол между российским правительством и Организацией Договора о коллективной безопасности поддержала Государственная дума. Документ представил статс-секретарь – замминистра обороны Николай Панков.

«Положениями протокола установлено, что члены семей военнослужащих ОДКБ, не являющиеся гражданами Российской Федерации или постоянно в России не проживающие, вправе получить разрешение на временное проживание в Российской Федерации без каких-либо ограничений на период осуществления данными военнослужащими своих полномочий в объединенном штабе ОДКБ», – заявил он.

У семей военных ОДКБ в итоге появится право работать и учиться в России, получать медицинскую помощь, также им будут выдавать служебное жилье.