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Крымские военные получили разъяснения по службе, образованию и порядке обеспечения жильем

Константин Федоров
12:59 23.03.2018
Выездная приемная Министерства обороны провела работу с обращениями военнослужащих и гражданских лиц на полуострове.

Специалисты основных социально значимых направлений центральных органов военного управления во главе с начальником управления МО РФ по работе с обращениями граждан Натальей Белоусовой организовали встречи со всеми желающими в Севастополе, Симферополе и Евпатории.

В составе Выездной приемной присутствовали должностные лица различных департаментов центрального аппарата военного ведомства, представители структур ЮВО и Черноморского флота. Кроме того, в каждом из городов в работу Выездной приемной МО РФ включались сотрудники органов исполнительной власти.

Работа с обращающимися строилась в нескольких форматах. Общение с залом было эффективно, когда давались ответы и разъяснения, касающиеся вопросов в интересах больших групп или отдельных категорий граждан.

В ходе персонального приема специалисты рассматривали каждое обращение индивидуально, учитывали нюансы ситуации заявителя, работали с предоставленными документами. Кроме того, методические занятия с представителями различных категорий граждан, например, военнослужащими-контрактниками или военными пенсионерами позволяли ознакомить собравшихся с тонкостями существующего законодательства, рассказать о свежих изменениях в нормативно-правовой базе.

«Для нас это действительно знаковое событие, поскольку именно в Крыму и родилась эта форма работы, когда в 2014 году в соответствии с приказом министра обороны впервые выехали сюда представители центральных органов военного управления чтобы ответить на вопросы военнослужащих. Вопросов было много, на все интересующие военнослужащих и членов их семей темы. Сейчас, конечно, мы почувствовали, что вопросы интересуют в основном персональные, личные», - рассказала Наталья Белоусова.

Как рассказала руководитель Выездной приемной, темы и методики работы на Крымском полуострове планировались заранее на основе анализа обращений, поступающих в Минобороны из региона. В связи с этим были подготовлены методические занятия с военнослужащими и членами их семей, которые касались порядка обеспечения жилыми помещениями, получения жилищной субсидии и военной ипотеки.

Чтобы как можно большее число граждан получило информацию о том, какую работу проводит Минобороны по решению социально значимых вопросов, на встречи со специалистами были приглашены военнослужащие и члены их семей.

Особо была отмечена работа представителей департамента жилищного обеспечения и департамента социальных гарантий, которые провели специальные методические занятия.

В этот раз крымских военнослужащих в основном интересовали вопросы военной службы, военного образования, порядок обеспечения служебным и постоянным жильем.

«Благодаря хорошей организации на приглашения откликнулись многие, залы были полны, и в итоге более 1300 человек нам удалось охватить таким информированием и методическими занятиями», - сообщила Наталья Белоусова.

Личный прием по индивидуальным вопросам посетили около 130 граждан. По тем обращениям, которые потребовали дополнительной проработки, представители Выездной приемной просили заявителей составить письменные обращения, которые были сразу же направлены в Москву для регистрации.

В дальнейшем такие обращения будут передаваться в соответствующие органы военного управления, для ответов по существу в установленный законом тридцатидневный срок.

В то же время часть вопросов разрешалась на месте, непосредственно в ходе работы Выездной приемной. Одним из громадных ее плюсов являлось организованное прямое взаимодействие между специалистами различных профилей и направлений – юристами, финансистами, медиками, кадровиками и т.д., а также совместная работа с органами региональной и муниципальной власти.

В случае, если вопрос требовал комплексного решения, посетителю приемной не было нужды ходить из одного учреждения в другое, ждать очередь на прием у чиновников. Полные, исчерпывающие ответы и рекомендации можно было получить на месте.

«Выездная приемная работает на плановой основе, поэтому мы рассчитываем вновь посетить Крым примерно через два года», - заявила Наталья Белоусова.

По ее словам, в Севастополе остается работать Общественная приемная Минобороны, поэтому работа с обращениями граждан будет продолжаться на постоянной основе.

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