Морпехи обкатывают новейшие БТР-82А: видео

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота обкатывают новейшие бронетранспортеры БТР-82A. Подразделения отдельной морской бригады морской пехоты получили около двадцати машин, но в ближайшем время количество БТР-82A может удвоиться.

Сейчас морпехи заняты изучением новейших БТР-82A. Машины обладают отличной управляемостью, мощностью и надежностью, в чем механики-водители убедились во время испытаний на специальном полигоне. Бронетранспортер без проблем преодолевает противотанковые рвы, колейные мосты и минные заграждения.

С новыми машинами вырос и боевой потенциал бригады. БТР-82А вооружен серьезнее, чем его предшественник – вместо пулемета на нем стоит автоматическая пушка с 30-миллиметровым орудием, которое представляет угрозу даже для вражеских танков и вертолетов.