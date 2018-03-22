Сайт МО РФ в ходе голосования за названия новейших вооружений подвергся массированной DDoS-атаке

В течение последнего дня голосования за названия новейших отечественных вооружений на официальный сайт Минобороны России было совершено семь DDoS-атак. Из них в течение дня – пять средней интенсивности, и две наиболее мощных с 19:00 до 20:00 мск (последний час голосования). Об этомсообщили в самом военном ведомстве.

В последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту - десятки тысяч в секунду. Еще более 600 тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме реального времени.

Службами компьютерной безопасности Минобороны России все DDoS-атаки были нейтрализованы.

Попытки атаковать сайт были произведены с территории Западной Европы (страна установлена, уточнили в Минобороны), Североамериканского континента и Украины.

Интернет-голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось в 20:00 по московскому времени 22 марта.

Среди названий боевого лазерного комплекса победил «Пересвет». Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой пользователи выбрали «Буревестник». Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил «Посейдон».