«Пересвет», «Буревестник», «Посейдон»: определены названия новейших стратегических вооружений

Интернет-голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось в 20:00 по московскому времени 22 марта.

Среди названий боевого лазерного комплекса победил «Пересвет».

Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой пользователи выбрали «Буревестник».

Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил «Посейдон».

Новейшее вооружение было продемонстрировано во время послания Владимиру Путину Федеральному собранию. Кроме уже упомянутых разработок, это были комплекс «Сармат», который придет на смену комплексу «Воевода», авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» и гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард».

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сегодня отметил, что демонстрация нового вооружения это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле, как вооружения, просто невозможно.

«Остановить технический прогресс невозможно. И верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас в арсеналах», - сказал он.

Владимир Путин ранее объяснил, что новое оружие – это ответ России на выход США из Договора по ограничению противоракетной обороны. Людей, которые назвали послание Федеральному собранию началом новой холодной войны, глава государства охарактеризовал как пропагандистов.