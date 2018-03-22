Подготовка военного беспилотника «Форпост» к вылету: видео

На Балтфлоте расчеты БЛА «Форпост» провели тренировки по корректированию огня корабельной артиллерии.

Беспилотник с высоты в несколько километров передавал на командный пункт информацию о проведении артиллерийских стрельб в Балтийском море сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый».

Благодаря этим сведениям корабельные артиллеристы в режиме реального времени точно и оперативно корректировали огонь.

Надо отметить, что комплекс «Форпост» хорошо зарекомендовал себя во время сирийской операции. С учетом полученного боевого опыта этот БЛА модернизируют для последующих поставок в армию.

«Летает он очень высоко, достать его оружейным или артиллерийским огнем практически невозможно», – отметили на Уральском заводе гражданской авиации, который занимается производством аппаратов.

На вооружении ВС России сейчас находится около 30 комплексов «Форпост», изготовленных с использованием импортных деталей. Модернизация БЛА подразумевает их сборку целиком из российских комплектующих.