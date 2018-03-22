В Мурманске наградили юнармейцев, отличившихся на параде Победы
Всего награды получили 20 юнармейцев из Мурманска и Североморска.
В Мурманске наградили юнармейцев, принимавших участие в подготовке к параду в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«За помощь при подготовке к параду в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были награждены 20 юнармейцев из Мурманска и Североморска», – говорится в сообщении организации.
В сообщении также отмечено, что юнармейцы получили медали «За участие в военном параде в День Победы».