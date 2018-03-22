Российский фрегат уничтожил «противников» в Средиземном море: видео

Во время занятий в Средиземном море фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» противостоял сразу нескольким кораблям условного противника.

Российский экипаж успешно провел боевые артиллерийские стрельбы, отработал задачи ПВО, выполнил электронные пуски ракет по надводным кораблям и подводным лодкам. «Вражеский» флот понес существенные потери.

По результатам сопровождения «Адмирала Григоровича» кораблями НАТО зарубежные специалисты, наблюдавшие за учениями, сделали вывод о малой заметности российского фрегата в локационном поле.