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Новейший боеприпас: как «умная» мина находит авиацию врага

Виктор Сокирко
13:00 22.03.2018
Идущие в бой на малых высотах вертолеты не всегда попадают в «прицелы» средств ПВО. Новым высокоэффективным средством борьбы с вертушками и беспилотниками противника стали противовертолетные мины. О работе «умных» мин рассказывает еженедельник «Звезда».
Новейший боеприпас: как «умная» мина находит авиацию врага
Фото: designation-systems.net

Противовертолетные мины (ПВМ) являются новейшим инженерным боеприпасом, недавно появившимся на вооружении армии России. Эта «умная» мина способна самостоятельно обнаруживать вертолеты и другие моторные летательные аппараты, в том числе и беспилотные (БЛА), летящие на скоростях до 360 километров в час и на дальностях до тысячи метров. Мина способна поражать их с расстояния 150 метров.

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По факту срабатывания

При атаке на объект вертолет противника практически «наступает» на ПВМ. Пилоты даже не подозревают, что их ждет неминуемая гибель. Обнаружить подобную угрозу невозможно ни визуально, ни электронными средствами – лишь по факту срабатывания.

Отечественная ПВМ была разработана в ФКП ГКНИПАС (Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем, расположенный в Воскресенском районе Московской области) еще в 1990-х годах. Стоит заметить, что аналогичные системы на Западе стали предметом изучения лет на десять раньше, но боевого применения так и не получили. По крайней мере, во время войны в Афганистане 1979–1989 годов с участием советских войск их применение противником не было замечено. Моджахеды, получавшие вооружения, в том числе и средства ПВО, от США и ряда других стран, использовали против советских вертолетов традиционные ПЗРК.

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Афганские радикалы применяли порой довольно хитрую тактику: по курсу низколетящего Ми-24 или Ми-8 делался выстрел из гранатомета, а когда пилот, чтобы уйти от осколков, поднимал боевую машину вверх, по вертолету производился пуск американской зенитной ракеты Stinger или Blowpipe (производства Великобритании).

Работы по созданию российской противовертолетной мины велись в 2001–2011 годах в соответствии с гособоронзаказом. Согласно техническому заданию мина создавалась для защиты военных и гражданских объектов побережья, где возможны высадка десанта, блокирование аэродромов противника, его запасных взлетно-посадочных полос (ВПП). Сегодня в связи с широким применением на поле боя беспилотных летательных аппаратов противовертолетная мина, получившая название «Бумеранг», стала очень востребованным средством обороны.

За каждой летящей на малой высоте «блохой» в небе уследить сложно, а применять по БЛА комплексы С-300 и С-400, как и ЗРПК «Тунгуска», нерационально. Вот здесь и пригодятся ПВМ – затаившиеся убийцы низколетящих целей. Читать далее...

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