Дым без огня: установки РХБЗ ослепили условного врага под Самарой

На Чапаевском полигоне в Самарской области состоялись учения в рамках заключительного этапа месячного лагерного сбора войск РХБ-защиты ЦВО.

Напустить тумана подразделениям радиационной, химической и биологической защиты помогали девять новейших термодымовых машин – ТДА-3.

Установки для аэрозольной маскировки на целый час ослепили условного врага: его средства визуальной разведки и системы наведения ракет авиации не видели ничего на площади шести квадратных километров.

Всего в занятиях приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовались свыше 400 единиц техники.