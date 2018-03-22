Российские наблюдатели зафиксировали 10 случаев нарушения перемирия в Сирии

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано десять случаев стрельбы в провинциях Латакия, Алеппо, Хомс и Дамаск.

Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

В течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Схур провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2 437.