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Сохранить мир без единого выстрела: под Ульяновском прошли учения миротворцев

Игорь Лапик
08:55 22.03.2018
В ходе учений бойцы ВДВ выполнили десантирование с высоты четырех тысяч метров.

В Ульяновской области на полигоне Поливна миротворцы России и Белоруссии бок о бок тренируются отражать атаки бандформирований.

В учениях задействована БМД-4М, которая оснащена мощной 100-милиметровой пушкой, стреляющей на семь километров и способной поражать живую силу и легкую бронетехнику противника.

Также бойцы вооружены пулеметами «Печенег» с оптическим прицелом и дальностью стрельбы до 1,2 тысячи метров.

В ходе учений командование дает установку высадить десант в районе действия «экстремистов», чтобы провести разведку местности. Для этого бойцы ВДВ выполняют высотное десантирование, чтобы «неприятель» не смог использовать ручные системы ПВО, с 50-килограммовым запасом снаряжения и кислородным оборудованием.

Вертолет Ми-8 зависает на высоте четырех тысяч метров. Здесь уже ощущается нехватка воздуха, поэтому на десантниках кислородные маски, а их парашютные системы позволяют спланировать на десятки километров от места высадки.

На линии разграничения условных конфликтующих сторон миротворцы устанавливают блокпост – это барьер на пути наркотрафика, террористов и торговцев оружием. При этом сами «голубые каски» могут применять оружие только для самообороны.

Миротворцы – это особенные военные. Они должны знать международное гуманитарное право и владеть иностранными языками.

На этих учениях россияне и белорусы практикуются в «миротворчестве» буквально до мелочей, здесь даже учат улыбаться мирным жителям и вежливо выдавать пакеты с гуманитарной помощью.

После этих учений Силы специальных операций Белоруссии и Ульяновская бригада ВДВ станут профессиональными миротворцами, способными при необходимости тушить пожар конфликтов и быть гарантами мира.

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