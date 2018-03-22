Определились по три лидирующих названия новейших отечественных стратегических вооружений

Интернет-голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения выходит на финишную прямую: для крылатой ракеты неограниченной дальности, боевого лазерного комплекса и беспилотного подводного аппарата определились по три лидирующих названия. В течение ближайших часов выяснится, какими будут их имена.

За девять дней голосования интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны России более 7,6 миллиона своих предпочтений.

На финальном этапе голосования пользователям предлагается выбрать тот единственный вариант, которым и станет называться новейшее российское оружие.

В тройку лидеров названий боевого лазерного комплекса вошли: «Василиск», «Пересвет» и «Блик».

Крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой получит одно из трех имен: «Пальмира», «Сюрприз» или «Буревестник».

Названием беспилотного подводного аппарата станет «Посейдон», «Аврора» или «Прибой».

Финальное голосование продлится до 20:00 22 марта.

Первого марта по инициативе президента РФ, высказанной им в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, на официальном сайте Минобороны России был запущен специальный сервис для сбора предложений названий новейших российских стратегических вооружений: беспилотного подводного аппарата, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой и боевого лазерного комплекса.

Все присланные варианты были учтены и проанализированы. В результате на голосование было выдвинуто по 50 наиболее популярных названий.