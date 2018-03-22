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Эксперт: крылатая ракета Х-32 неуязвима для США

Василиса Морозова
07:37 22.03.2018
Вероятность поражения ракеты Х-32 одной Standard Missile 6 вряд ли превысит 0,05–0,08 при самых благоприятных условиях и целеуказании непосредственно с носителя ЗУР, уверен эксперт Константин Сивков.
Эксперт: крылатая ракета Х-32 неуязвима для США
Фото: Wikimedia

Российская гиперзвуковая крылатая ракета Х-32 (по классификации НАТО — AS-4 Kitchen — «Кухня») практически неуязвима для американского оружия. Об этом написал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в «Военно-промышленном курьере».

По его словам, сопоставление тактико-технических характеристик Х-32 и Standard Missile 6, принятой на вооружение ВМС США в 2013 году, показывает, что маршевый участок полета нашей ракеты лежит почти на 7 километров выше верхней границы зоны поражения американской зенитной управляемой ракеты и почти вдвое превосходит ее допустимую максимальную скорость аэродинамических целей: 1500 против 800 метров в секунду.

Таким образом, поразить Х-32 американцам не удастся, подчеркнул Сивков.

Несмотря на то, что система Aegis Combat, оснащенная ракетами Standard Missile 6, «наиболее совершенный иностранный зенитный ракетный комплекс», вероятность поражения ракеты Х-32 одной американской ракетой вряд ли превысит 0,05–0,08 при самых благоприятных условиях. Однако ее все же будут использовать для перехвата гиперзвукового оружия. 

«Траектория ракеты из трех участков: стартового, на котором набирается маршевая высота, маршевого – Х-32 летит к цели с потолком около 40 километров и конечного, когда ракета атакует в крутом пикировании. Дальность стрельбы оценивается от 600 до тысячи километров – весьма большой разброс. Скорость полета варьируется в диапазоне от 3,5 до 4,6 скорости звука (от 4000 до 5400 километров в час или 1100–1500 метров в секунду)», - пишет эксперт. 

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