Эксперт: крылатая ракета Х-32 неуязвима для США

Российская гиперзвуковая крылатая ракета Х-32 (по классификации НАТО — AS-4 Kitchen — «Кухня») практически неуязвима для американского оружия. Об этом написал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в «Военно-промышленном курьере».

По его словам, сопоставление тактико-технических характеристик Х-32 и Standard Missile 6, принятой на вооружение ВМС США в 2013 году, показывает, что маршевый участок полета нашей ракеты лежит почти на 7 километров выше верхней границы зоны поражения американской зенитной управляемой ракеты и почти вдвое превосходит ее допустимую максимальную скорость аэродинамических целей: 1500 против 800 метров в секунду.

Таким образом, поразить Х-32 американцам не удастся, подчеркнул Сивков.

Несмотря на то, что система Aegis Combat, оснащенная ракетами Standard Missile 6, «наиболее совершенный иностранный зенитный ракетный комплекс», вероятность поражения ракеты Х-32 одной американской ракетой вряд ли превысит 0,05–0,08 при самых благоприятных условиях. Однако ее все же будут использовать для перехвата гиперзвукового оружия.