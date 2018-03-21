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Зенитный комплекс «Тор-М2» против квадрокоптера: кадры учений

Константин Исаев
17:17 21.03.2018
Расчеты тактических зенитно-ракетных комплексов завершают зимний период обучения.

В Подмосковье прошли тренировки экипажей комплексов «Тор-М2». В войсках завершается зимний период обучения, и этот выход на полигон был одним из последних перед боевыми стрельбами.

Модификация «Тор-М2» уникальна тем, что комплексу необязательно останавливаться, чтобы нанести удар. Цели захватываются и поражаются прямо по ходу следования колонны.

Изменились параметры комплекса по скорости, дальности и высоте поражения цели, конструкторы на порядок улучшили способность системы сбивать любые крылатые ракеты.

Кроме того, эти машины способны захватить и уничтожить цель размером даже с небольшой квадрокоптер.

В этот раз на полигоне проходили не боевые, а электронные пуски. При этом загрузка ракет была настоящей, это обязательная часть тренировки. Лучшие экипажи загрузили полный комплект из 16 ракет менее чем за 17 минут.

Параллельно действия расчетов отрабатывались на тренажерах.

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