Начальник Генштаба Валерий Герасимов поддержал предложение о встрече с главкомом ОВС НАТО

Двадцать первого марта по инициативе натовской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с Верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти.

«Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи», – говорится в сообщении российского военного ведомства.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ обсудил по телефону с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом ситуацию в Восточной Гуте.