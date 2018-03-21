Под Ульяновском десантников научили уничтожать автомобили смертников

В Ульяновской области на полигоне Поливна состоялись совместные российско-белорусские тактические учения. На них готовили настоящих миротворцев.

Во время занятий подразделения учились контролю безопасности на линии разграничения конфликтующих сторон, мероприятиям по прикрытию блокпостов и контрольно-пропускных пунктов с учетом сирийского опыта.

В частности, отработали уничтожение автомобиля смертника, наподобие тех, что использовали террористы во время боевых действий в Арабской Республике.

Всего в совместных учениях с бойцами союзных Сил спецопераций из Белоруссии принимали участие около 600 военнослужащих и было задействовано 80 единиц боевой и специальной военной техники обоих государств.