Опубликованы эффектные кадры уничтожения «боевиков» экипажами ЦВО ночью

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ-5 отработали поиск и уничтожение условных боевиков в ходе ночного учения в Челябинской области. Кадры учений публикует Минобороны РФ.

Каждому экипажу было выдано индивидуальное задание по обнаружению в темное время суток различных объектов: баз условных незаконных вооруженных формирований, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники. Чтобы обнаружить цели вертолетчики применяли очки ночного видения.

ОНВ-1 – очки ночного видения предназначены для наблюдения за местностью и управления вертолетом в ночных условиях, а также для поиска людей и техники. Они крепятся на шлем летчика ЗШ-7В и обеспечивают стереоскопическое зрение. Позволяют обнаруживать и распознавать препятствия на расстоянии до 1 километра.

В учении приняли участие около 30 экипажей вертолетов Ми-8 МТВ-5 из Свердловской и Челябинской областей.