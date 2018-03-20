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Боевики нанесли ракетный удар по мирным жителям на рынке в провинции Дамаск

Вадим Синицын
23:30 20.03.2018
После временного затишья боевики вновь начали обстрелы жилых кварталов и пригородов в сирийской провинции Дамаск. Из населенного пункта Айн-Терма был нанесен ракетный удар по рынку Кашкуй, погибли 37 человек, еще 35 ранены.
Боевики нанесли ракетный удар по мирным жителям на рынке в провинции Дамаск
Фото: Samer Bouidani / dpa / Globallookpress

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки в Сирии. Об этом сообщил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

Обстановка в стране продолжает стабилизироваться, однако в ряде районов еще отмечаются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий. Совместным российско-иранско-турецким Координационным центром в течение суток отмечены нарушения в провинциях Хама, Латакия, Дамаск и Деръа.

Сохраняется напряженная ситуации в Восточной Гуте. После временного затишья продолжились минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны четыре раза.

В 18.15 боевиками из населенного пункта Айн-Терма был совершен ракетный удар по рынку Кашкуй района Джарамана провинции Дамаск. В результате атаки погибло 37 человек, еще35 получили ранения различной степени тяжести. Также были совершены два минометных обстрела района Маззе провинции Дамаск. Погибло пять мирных жителей, двое ранены.

Гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается. Под контролем Центра по примирению введена в действие двадцать вторая «гуманитарная пауза». По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты продолжает выходить мирное население.

За сутки через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин вышло 552 человека. Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 2 825 человек.

Пошел на спад поток беженцев, выходящих по второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаззэ, Сакба. Большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории. Кроме этого, сегодня район коридора подвергся массированным обстрелам террористов. В итоге вышло лишь 128 человек. Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению было выведено 80 414 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

За сутки представителями Центра по примирению обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа. Жителям переданы продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны.

19 марта представители Центра по примирению оказали гуманитарную помощь мирным жителям, выходящим из Восточной Гуты. На пунктах пропуска и в лагерях внутренне перемещенных лиц Эддуэр, Адра и Хирджилла людям выдано 3950 продуктовых наборов, 2800 индивидуальных рационов питания, 2 тонны бутилированной воды, приготовлено 7,5 тыс. порций горячей еды.

Всего за прошедшие сутки продуктами обеспечено более 14 тысяч мирных жителей, покинувших анклав. Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 105 сирийцам, в том числе 32 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 15 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 612 человек.

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