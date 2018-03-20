Пилоты Северного флота уничтожили корабли «противника» в Баренцевом море
В рамках учений авиации Северного флота пилоты перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 уничтожили отряд кораблей условного противника, отразив нападение на базы ВМФ.
Фото: Минобороны РФ
Полеты проходили в сложных метеорологических условиях. Экипажи бомбардировщиков и истребителей-перехватчиков выполнили элементы сложного пилотажа, тактические приемы по перехвату и атаке воздушной цели, противодействию радиоэлектронным средствам условного противника и нанесению удара по надводным целям.
Также было отработано взаимодействие с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» на полигонах боевой подготовки Северного флота.
Всего в маневрах было задействовано восемь бомбардировщиков Су-24 и два истребителя МиГ-31.