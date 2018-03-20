Адмиралы вспомнили славную историю российского флота

Ветераны отечественного подводного флота в День моряка-подводника собрались в музее Победы у рубок легендарных подлодок Л-3 и Щ-307.

Адмиралы вспомнили славную историю флота, продекламировали стихи и проследили, как корпусы «Ленинца» и «Щуки» очистили от снега.

В мероприятии приняли участие контр-адмирал запаса бывший заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом Александр Дьяконов и адмирал бывший командующий Балтийским флотом Владимир Валуев.