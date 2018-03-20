В Сирии пресечены три попытки боевиков применить химоружие – Шойгу
Министр обороны России отметил рост военной активности западной коалиции в Сирии и стремление боевиков к провокациям.
Фото: Edlib / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
В САР сохраняется опасность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия, заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«Три таких попытки за последнюю неделю пресечены», – сказал он.
По его словам, Минобороны РФ рассчитывает, что в складывающейся обстановке западные партнеры будут руководствоваться здравым смыслом, прекратят заигрывания с террористами и присоединятся к мирным российским инициативам.
«Пока же мы отмечаем активность вооруженных сил США и стран коалиции вокруг Сирии», – добавил министр.
И призвал все заинтересованные стороны к конструктивному диалогу и совместным действиям, направленным на прекращение насилия.