Бесконечная колонна БТРов: на Тоцком полигоне прошли маневры 1000 миротворцев

В Оренбургской области на Тоцком полигоне более тысячи миротворцев учились разъединять конфликтующие стороны и создавать буферную зону.

Бойцов, расквартированных в Самарской области, подняли по тревоге. Оттуда они совершили 200-километровый марш в район, где обострился условный конфликт.

По прибытии на место миротворцы встали живым щитом между «противниками». По замыслу учений, противостояние между двумя враждующими сторонами серьезно обострилось.

Но миротворцы смогли убедить стороны прекратить огонь, после чего взяли под охрану важные объекты и выставили патрули для предотвращения провокаций.

Умелые действия почти тысячи человек оценили на отлично.