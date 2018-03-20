Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Бесконечная колонна БТРов: на Тоцком полигоне прошли маневры 1000 миротворцев

Константин Федоров
11:47 20.03.2018
В Центральном военном округе состоялись масштабные учения с привлечением 200 единиц военной техники.

В Оренбургской области на Тоцком полигоне более тысячи миротворцев учились разъединять конфликтующие стороны и создавать буферную зону.

Бойцов, расквартированных в Самарской области, подняли по тревоге. Оттуда они совершили 200-километровый марш в район, где обострился условный конфликт.

По прибытии на место миротворцы встали живым щитом между «противниками». По замыслу учений, противостояние между двумя враждующими сторонами серьезно обострилось.

Но миротворцы смогли убедить стороны прекратить огонь, после чего взяли под охрану важные объекты и выставили патрули для предотвращения провокаций.

Умелые действия почти тысячи человек оценили на отлично.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Венгрию возмутили планы Украины разместить военных в Закарпатье
Дата20.03.2018, 11:02
Венгрию возмутили планы Украины разместить военных в Закарпатье
Величие и сила: самые зрелищные кадры подводного флота России
Дата20.03.2018, 09:16
Величие и сила: самые зрелищные кадры подводного флота России
ЧМ-2018 будет последним шансом для Месси стать чемпионом мира
Дата19.03.2018, 10:31
ЧМ-2018 будет последним шансом для Месси стать чемпионом мира
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Минобороны РФ рассмотрит стандарты для искусственного интеллекта
Дата20.03.2018, 08:47
Минобороны РФ рассмотрит стандарты для искусственного интеллекта
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
11:31 В стране и мире
Видео
Националисты сожгли портреты Бандеры и Шухевича под посольством Украины в Варшаве
11:26 Армия
мнение
Эксперт рассказал, что грозит запаснику за уклонение от сборов
10:44 В стране и мире
Видео
Во Франции задержан Николя Саркози
09:16 Армия
Видео
Величие и сила: самые зрелищные кадры подводного флота России
08:05 В стране и мире
На США надвигается «смертоносная жара»
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Конфуз в прямом эфире: сотрудница BBC рассмешила зрителей утренней передачи Видео
Конфуз в прямом эфире: сотрудница BBC рассмешила зрителей утренней передачи
Загадочная лестница была найдена в Антарктиде
Загадочная лестница была найдена в Антарктиде
Пропавший малайзийский Boeing «нашли» на Google Earth Видео
Пропавший малайзийский Boeing «нашли» на Google Earth
Экипаж АПЛ «Северодвинск» впервые показал, как выглядит экстренное погружение Видео
Экипаж АПЛ «Северодвинск» впервые показал, как выглядит экстренное погружение
Все владельцы Sony Playstation 3 могут получить крупную денежную компенсацию
Все владельцы Sony Playstation 3 могут получить крупную денежную компенсацию
Гимнаст Cirque du Soleil сорвался с высоты во время шоу и разбился насмерть Видео
Гимнаст Cirque du Soleil сорвался с высоты во время шоу и разбился насмерть
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.