Военные химики отразили атаку «диверсантов» в Приморье: видео

В Приморском крае специалисты войск РХБ-защиты на занятиях отработали действия в нештатной ситуации: при выдвижении в район химической разведки бойцы попали в засаду. Колонну техники атаковала условная диверсионно-разведывательная группа.

Химики не испугались и вступили в бой. Во время перестрелки «нападавших» уничтожили, и колонна продолжила движение в заданный район.

По прибытии на место военнослужащие РХБЗ осуществили забор грунта, провели дозиметрический и химический контроль.

К занятиям привлекались около 50 человек, десять единиц техники, в том числе БТР-80, разведывательные химические машины РХМ-6, специальные тепловые машины ТМС-65У и авторазливочные станции АРС-14КМ.