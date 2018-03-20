«Грачи» уничтожили позиции «боевиков» в горах Киргизии ракетным ударом: видео

Экипажи штурмовиков Су-25СМ приняли участие в летно-тактических учениях в Киргизии. Летчики с российской авиабазы «Кант» уничтожили замаскированный лагерь условных боевиков ракетными ударами.

Для решения задачи экипажи Су-25СМ применили управляемые и неуправляемые ракеты класса «воздух-поверхность». Цели штурмовиков находились как в зоне прямой видимости, так и вне ее – последние были поражены по заданным координатам.

Согласно легенде учений, в горах Киргизии боевики расположили несколько замаскированных цехов по производству взрывчатки, а также тренировочный лагерь. Три звена российских штурмовиков успешно уничтожили все цели.

Авиабаза «Кант» входит в состав Центрального военного округа. Она участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства стран Организации Договора о коллективной безопасности. На вооружении летчиков состоят штурмовые самолеты Су-25СМ и многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ.