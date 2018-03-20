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В войска ЮВО поступили модернизированные минометы «Сани»

Андрей Аркадьев
05:28 20.03.2018
«Миномет 2С12А "Сани" перевозится на новой, высоко проходимой машине "Урал" семейства "Мотовоз" с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для механизации погрузки»,
В войска ЮВО поступили модернизированные минометы «Сани»
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил, что около 20 единиц модернизированных минометов 2С12А «Сани» поступили на вооружение мотострелкового соединения ЮВО.

«Миномет 2С12А "Сани" перевозится на новой, высоко проходимой машине "Урал" семейства "Мотовоз" с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для механизации погрузки», — рассказал он.

Модернизированный миномет оснащен новой опорной плитой с шарниром, которая позволяет быстро переносить огонь, не разворачивая тяжелую опору. Стрелять из миномета можно практически любыми подходящими по калибру минами российского и зарубежного производства.

«Сани» предназначены для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, а также разрушения оборонительных сооружений.

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