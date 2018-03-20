Минобороны РФ доплатит женам военнослужащих за жизнь в отдаленных гарнизонах

Министерство обороны России начнет выплачивать пособия супругам солдат-контрактников и офицеров. Об этом сообщают «Известия».

Оборонное ведомство разработало специальный проект постановления «О размерах и порядке выплаты ежемесячного пособия супругам военнослужащих». В первую очередь он коснется офицеров и контрактников, которые по долгу службы находятся в той или иной местности, где их супруги не имеют возможности работать по специальности.

Сейчас проект постановления проходит различные согласования. Предполагается, что он коснется семей военных, проходящих службу в отдаленных гарнизонах страны, в том числе в Заполярье, Сибири и Дальнем Востоке. Как отметили в ведомстве, супруги военнослужащих там не всегда могут найти работу по собственной профессии, что и стало причиной для разработки подобного проекта.

На данный момент известно, что супруги военнослужащих смогут рассчитывать на денежные выплаты в размере 9489 рублей в месяц, то есть равные минимальному размеру оплаты труда. Причем речь идет не только о женах, на пособие могут рассчитывать и мужья женщин-военнослужащих по контракту, которых в российской армии более 40 тысяч. Кроме того, пособие будет положено супругу, занятому уходом за больными детьми.