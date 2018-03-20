Дозаправку в воздухе на скорости 500 км/час отработали экипажи ВКС в Приморье

В ночное небо над Приморьем при свете бортовых огней поднимаются экипажи истребителей и бомбардировщиков. Задача этого вылета - отработать дозаправку в воздухе.

На скорости в 500 километров в час пилоты выходят в квадрат, где их ждет летающий танкер Ил-78. По очереди они подводят машины на заданную дистанцию и стыкуются с конусом заправщика с помощью штанги-приемника. При этом самолет-заправщик и истребитель находились на расстоянии менее двадцати метров друг от друга.

Дозаправка в воздухе является обязательный и наиболее сложный элемент летной подготовки. Один воздушный танкер Ил-78 способен в небе наполнить баки десяти истребителей и бомбардировщиков.