Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Более 6,5 тысяч москвичей призовут на военную службу весной

Александра Арсентьева
21:18 19.03.2018
В настоящее время создан список медицинских организаций для проведения освидетельствований, и сформирован резервный состав медиков и других специалистов для дежурства.
Более 6,5 тысяч москвичей призовут на военную службу весной
  • Видео по теме
Фото: Минобороны РФ

Свыше 6,5 тысяч москвичей будут призваны на военную службу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Главными целями на весенний призыв мы для себя ставим увеличение показателей годности, безусловно, совместно с концепцией федеральной системы подготовки граждан к военной службе, снижение количества граждан, которые не соответствуют по состоянию здоровья требованиям военной службы, как минимум до 10%», – заявил заместитель руководителя Департамента здравоохранения столицы Алексей Погонин.

По его словам, основной задачей весеннего призыва является увеличение числа здоровых призывников. В настоящее время создан список медицинских организаций для проведения освидетельствований, и сформирован резервный состав медиков и других специалистов для дежурства. К работе также подключены станции скорой помощи.

Ранее сообщалось, что президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в этом году. Сроки проведения сборов согласовываются с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Генсек НАТО призвал Россию раскрыть все данные по «Новичку»
Дата19.03.2018, 20:48
Генсек НАТО призвал Россию раскрыть все данные по «Новичку»
В Минобороны рассказали о предназначении «Юнармии»
Дата19.03.2018, 11:12
В Минобороны рассказали о предназначении «Юнармии»
ЧМ-2018 будет последним шансом для Месси стать чемпионом мира
Дата19.03.2018, 10:31
ЧМ-2018 будет последним шансом для Месси стать чемпионом мира
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Российский топливозаправщик Ил-78М-90А вышел на новый этап испытаний
Дата19.03.2018, 10:51
Российский топливозаправщик Ил-78М-90А вышел на новый этап испытаний
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.