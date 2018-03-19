Более 6,5 тысяч москвичей призовут на военную службу весной

Свыше 6,5 тысяч москвичей будут призваны на военную службу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Главными целями на весенний призыв мы для себя ставим увеличение показателей годности, безусловно, совместно с концепцией федеральной системы подготовки граждан к военной службе, снижение количества граждан, которые не соответствуют по состоянию здоровья требованиям военной службы, как минимум до 10%», – заявил заместитель руководителя Департамента здравоохранения столицы Алексей Погонин.

По его словам, основной задачей весеннего призыва является увеличение числа здоровых призывников. В настоящее время создан список медицинских организаций для проведения освидетельствований, и сформирован резервный состав медиков и других специалистов для дежурства. К работе также подключены станции скорой помощи.

Ранее сообщалось, что президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в этом году. Сроки проведения сборов согласовываются с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.