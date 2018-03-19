Эксперт рассказал, зачем нужен объявленный Путиным призыв запасников

Главная цель сборов - расширение и поддержание численности мобилизационного резерва российских вооруженных сил, считает Директор Центра стратегической коньюнктуры Иван Коновалов.

«Все люди, которых призывают в войска, имеют определенную специальность и должны обновить свои навыки. Тем более, что техника в войска идет новая», - сказал Коновалов.

По словам эксперта, численность такого контингента «запасников» может быть увеличена.

«По моему мнению, численность такого контингента может быть увеличена. Потому что России нет смысла увеличивать численность вооруженных сил, если есть необходимый мобилизационный ресурс», - сказал Коновалов.

Ранее на официальном сайте правовой информации был опубликован подписанный президентом РФ Владимиром Путиным приказ о призыве запасников на военные сборы.