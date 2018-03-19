Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Эксперт рассказал, зачем нужен объявленный Путиным призыв запасников

Иван Коновалов
19:52 19.03.2018
Главная цель сборов - расширение и поддержание численности мобилизационного резерва российских вооруженных сил
Фото: Минобороны РФ

Главная цель сборов - расширение и поддержание численности мобилизационного резерва российских вооруженных сил, считает Директор Центра стратегической коньюнктуры Иван Коновалов.

«Все люди, которых призывают в войска, имеют определенную специальность и должны обновить свои навыки. Тем более, что техника в войска идет новая», - сказал Коновалов.

По словам эксперта, численность такого контингента «запасников» может быть увеличена.

«По моему мнению, численность такого контингента может быть увеличена.  Потому что России нет смысла увеличивать численность вооруженных сил, если есть необходимый мобилизационный ресурс», - сказал Коновалов.

Ранее на официальном сайте правовой информации был опубликован подписанный президентом РФ Владимиром Путиным приказ о призыве запасников на военные сборы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Госдолг США достиг рекордной величины
Дата19.03.2018, 16:20
Госдолг США достиг рекордной величины
В Минобороны рассказали о предназначении «Юнармии»
Дата19.03.2018, 11:12
В Минобороны рассказали о предназначении «Юнармии»
ЧМ-2018 будет последним шансом для Месси стать чемпионом мира
Дата19.03.2018, 10:31
ЧМ-2018 будет последним шансом для Месси стать чемпионом мира
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Российский топливозаправщик Ил-78М-90А вышел на новый этап испытаний
Дата19.03.2018, 10:51
Российский топливозаправщик Ил-78М-90А вышел на новый этап испытаний
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.