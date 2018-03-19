Ядерный «Ватник»: новейшая крылатая ракета может получить неожиданное название

Минобороны России продлило интернет-голосование по выбору названия для новейшего российского вооружения, представленного Владимиром Путиным во время своего послания Федеральному собранию. Первоначально конкурс планировалось завершить 16 марта.

Спустя несколько дней после потенциального финиша ситуация с названиями-фаворитами для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой изменилась: лидировавшая «Пальмира» уступила место «Буревестнику», а тот, в свою очередь, сейчас догоняет «Ватник». Теперь любимый воинствующими украинцами термин может быть увековечен в неожиданном для них виде.

Беспилотный подводный аппарат может стать «Авророй», если это название обгонит простого и сурового «Леща». Боевой лазерный комплекс – либо «Пересветом», либо «Горынычем».

С начала голосования заявки на сайте Минобороны России оставили уже около пяти миллионов интернет-пользователей, и их активность не снижается.