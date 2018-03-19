Каши хватит всем: в Восточной Гуте российские военные раздают еду голодным сирийцам

У гуманитарного коридора «Хаммурия» беженцы делают короткую остановку – российские военные из Центра по примирению враждующих сторон раздают им продуктовые наборы. У голодных людей все разлетается в считаные минуты.

Кроме того, в пункте пропуска развернуто несколько полевых кухонь. В каждой – по 2,5 тысячи порций каши с тушенкой.

Людей очень много, сирийским охранникам приходится даже стрелять, чтобы осадить толпу. Однако каши хватит всем, заверили в Центре по примирению.

За прошедшие сутки из Восточной Гуты через пункт пропуска «Хаммурия» вышли более 3,5 тысячи человек. По словам вырвавшихся из блокированного анклава сирийцев, все группировки боевиков одинаковые – грабят и терроризируют мирных жителей.

Минобороны России ведет прямую трансляцию с пунктов пропуска в пригороде Дамаска.

С начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено более 77 тысяч человек.