Все российские военнослужащие в Сирии приняли участие в выборах
Общая явка военнослужащих Вооруженных Сил РФ, членов их семей и гражданского персонала, принявших участие в голосовании на выборах президента России, составила 99,2%.
Все российские военнослужащие, проходящие в настоящее время службу на территории Сирийской Арабской Республики, приняли участие в голосовании на прошедших выборах президента Российской Федерации.
По итогам подсчета 2954 избирательных бюллетеней все 100% голосов были отданы за президента России Владимира Путина, сообщил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
По словам Панкова, командующий российской группировкой войск генерал-полковник Александр Журавлев принимал участие в голосовании на избирательном участке в российском посольстве в Дамаске.