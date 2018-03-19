Все российские военнослужащие в Сирии приняли участие в выборах

Все российские военнослужащие, проходящие в настоящее время службу на территории Сирийской Арабской Республики, приняли участие в голосовании на прошедших выборах президента Российской Федерации.

По итогам подсчета 2954 избирательных бюллетеней все 100% голосов были отданы за президента России Владимира Путина, сообщил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

По словам Панкова, командующий российской группировкой войск генерал-полковник Александр Журавлев принимал участие в голосовании на избирательном участке в российском посольстве в Дамаске.