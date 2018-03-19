Престиж страны: за счет чего ВМФ РФ никому не даст усомниться в его боеспособности

В составе Военно-морских сил любого государства нет более мощного класса кораблей, чем подводные лодки. Так было, и так будет. Начиная с «Дельфина» – первой русской боевой подводной лодки, построенной на Балтийском заводе в 1904 году. И заканчивая подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения класса «Борей», которые в настоящее время поступают на вооружение ВМФ России.

Понятно, что скачок в деле подводного кораблестроения за более чем вековую историю произошел громадный. И современные субмарины с атомными энергетическими установками, способные погружаться до полукилометра, не идут ни в какое сравнение с первыми лодками, которые приводились в движение при помощи бензиновых моторов и электродвигателей и имели рабочую глубину 50 метров. Что касается вооружения: 16 межконтинентальных баллистических ракет против двух маломощных торпед и нескольких мин – тут вообще говорить не о чем.

Единственное, что осталось почти без изменений, – сила духа моряков, которые и тогда, и теперь, находясь в море, руководствуются единым принципом «один за всех, все за одного». Для подводников это не просто девиз. Это жизненное правило, неукоснительное для соблюдения.

Только две страны в мире достигли Северного полюса

Когда капитан 1-го ранга Юрий Юрченко, командир атомного подводного крейсера стратегического назначения К-18 «Карелия», получил приказ на подготовку к походу на Северный полюс, он не стал напоминать экипажу о главном принципе подводников. Он лишь конкретизировал задачу для каждого командира боевой части и определил сроки подготовки. В начале 1994 года, когда многие зарубежные языки начали болтать про угасающую мощь Военно-Морского Флота России, доказать обратное стало делом принципа. К тому же приближалось 300-летие Российского флота.

Решение принималось на уровне первых лиц государства. Арктические походы подо льдами, и тем более на Северный полюс, всегда являлись лучшим критерием возможностей моряков-подводников (технических и моральных). И еще были элементом престижа страны.

Подготовка к походу заняла около трех месяцев, и 15 июля из пункта базирования Гаджиево (Северный флот) вышли две лодки. Первой шла торпедная АПЛ «Даниил Московский» под командованием капитана 1-го ранга Сергея Кузьмина; на нее была возложена функция дальнего охранения. Второй – «Карелия», на борту которой находился руководитель похода контр-адмирал Александр Берзин. Шли около полумесяца на безопасной скорости подо льдом, толщина которого местами доходила до 2,5 метра. Читать далее...