Почти все российские военнослужащие проголосовали на выборах президента

Явку, превышающую 98%, продемонстрировали военнослужащие со всей России, а также члены их семей.

В Севастополе почти 100% военнослужащих Черноморского флота, как отмечают в командовании, отдали свои голоса за будущее России. В Екатеринбурге мотострелки, связисты, танкисты из Уральского танкового батальона с семьями делали свой выбор на участке в здании клуба военного городка.

Командующий Западным военным округом Андрей Картаполов с супругой голосовали на избирательном участке в известной каждому петербуржцу школе №210 на Невском проспекте. В годы Великой Отечественной войны там находилось общежитие для красноармейцев.

Голосовали и те, кто по долгу службы находится за пределами России. На избирательном участке 102-ой российской военной базы в Армении всех избирателей сегодня встречал оркестр.

В Аргентине проголосовали военные РФ и спасатели, которые помогают местным властям в поисках пропавшей в ноябре прошлого года подводной лодки.