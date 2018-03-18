Атомная подлодка «Северодвинск» ведет ракетную атаку условного противника: кадры с капитанского мостика

В преддверии дня моряка-подводника экипаж головной атомной подводной лодки четвертого поколения 885 «Ясень» продемонстрировал элементы базовой подготовки. Подводники отыграли учение по экстренному всплытию на перископную глубину и проведение ракетной атаки в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Обучение экипаж новейшей подводной лодки проходит и в учебных центрах, и непосредственно на корабле, поскольку им первым приходилось проверять и испытывать на практике все системы, приборы и механизмы.

Подводная лодка проекта «Ясень» уникальна тем, что на ней используются сразу несколько типов ударного вооружения. В том числе «Калибры» были также испытаны на этом корабле.

В пресс-службе Северного флота рассказали, что сейчас испытанная и проверенная многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» проекта «Ясень» находится в полной боевой готовности к выполнению поставленных задач.