Военнослужащие российской военной базы в Гюмри проголосовали на выборах президента РФ

В Армении на российской военной базе в Гюмри военнослужащие ЮВО принимают участие в выборах президента РФ.

«Это конституционный долг каждого гражданина. Это важная страница в жизни всех военнослужащих, нашего соединения, дислоцирующегося за пределами Российской Федерации. Мы, военные, в отличие от гражданского населения, делаем выбор не только президента, но и Верховного Главнокомандующего. Уверен, что сегодня мы все сделаем правильный выбор», - отметил командир 102-й военной базы ЮВО, полковник Владимир Елканов.

Вместе с тем, председатель избирательной комиссии, заместитель командира 102-й военной базы ЮВО, полковник Алексей Полюхович заявил, что в выборах примут участие около 4,5 тысяч человек.

«Мы долго готовились к этому мероприятию, провели занятия по организации выборного процесса. Все военнослужащие будут иметь возможность лично прибыть на участки и проголосовать», - отметил он.

Ранее сообщалось, что по всей России военнослужащие принимают участие в голосовании на выборах президента страны. Кроме того, ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу также проголосовал на одном из избирательных участков Подмосковья.