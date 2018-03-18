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Десантники ЮВО атаковали «противника» под прикрытием дымовой завесы в Краснодарском крае

Ксения Николаева
09:59 18.03.2018
На полигоне под Ейском проходят учения десантников 7-й горной дивизии, подразделений войсковой ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота. Основной задачей учений является отработка совместных действий в наступлении и обороне на незнакомой местности.

До подхода основных сил в район боевых действий забрасывают разведчиков - это называется десантирование «по-штурмовому». Ка-29 высаживает десант для совершения марш-броска и захвата объектов противника.

Взвод переходит в атаку, преодолевая по пути минное поле. Здесь важна максимальная концентрация, чтобы без потерь и не теряя темпа продолжить наступление.

С воздуха десант прикрывают ударные вертолеты морской авиации. Воздушный бой приходится вести в условиях плохой видимости, однако для зенитчиков это не является помехой. 

Новейший зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10 МН» не оставляет ни единого шанса авиации противника, поражая все воздушные цели на высотах до пяти тысяч метров.

У десанта есть время собрать силы для решающей атаки на аэродром неприятеля. Вслед за разведчиками на дальних подступах к объекту приземляется и основная группа парашютистов. Один за другим в небе раскрываются сотни белых куполов. В полной экипировке с оружием в руках «голубые береты» готовы дать бой террористам. 

Опорный пункт противника полностью оказывается под контролем десанта уже через 15 минут. Бой продолжается только по периметру объекта. Под прикрытием дымовой завесы группа атакует и завершает уничтожение противника.

В совместных тактических учениях боевые навыки отрабатывают десантники, подразделения войсковой ПВО и экипажи морской авиации. 

После разбора полетов десантники готовятся к новому прыжку на незнакомый полигон.

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