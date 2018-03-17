Дальнобойные установки большой мощности «Малка» задействованы в учениях артиллерии ВВО в Хабаровском крае

Артиллерия Восточного военного округа вышла на учения - ангары покинули крупнокалиберные минометы, буксируемые орудия и дальнобойные установки большой мощности «Малка».

Эти машины имеют калибр более 200 миллиметров и способны забрасывать снаряды на 50 километров.

Ее предназначением является уничтожение особо важных объектов врага.

Кроме того, во время учений на полигонах Хабаровского края и Амурской области артиллеристы проведут боевые стрельбы и научатся отражать атаки диверсантов.