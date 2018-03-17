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В освобожденные районы Алеппо вернулось уже более 800 тысяч человек

Наталия Майорова
07:00 17.03.2018
Российский Центр примирения организовал активную переговорную работу с главами сирийской вооруженной оппозиции на территории Сирии.
В освобожденные районы Алеппо вернулось уже более 800 тысяч человек
Фото: Hummam Sheikh Ali imago stock&people / Globallookpress

Боевые действия сирийских правительственных войск в настоящее время ведутся против непримиримых вооруженных группировок, которые терроризируют местное население.

Вместе с тем, был организован безопасный вывод мирных жителей из Восточной Гуты. С начала действия гуманитарной паузы, которая была введена по предложению российского президента, из пригорода Дамаска вышло почти 17 тысяч мирных жителей.

Также сообщается, что всем им была оказана вся необходимая медицинская помощь и предоставлены места временного пребывания, где мирные жители обеспечены всем необходимым.

Кроме того, в районы города Алеппо и его пригороды, которые были освобождены от группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) и союзных ей формирований, с декабря 2016 года вернулось более 800 тысяч человек. Местные власти оказывают содействие в восстановлении жилья, а также активно восстанавливается сельскохозяйственное производство. 

С 4 марта 2018 года началось возвращение жителей Алеппо, ранее покинувших город и ушедших в провинцию Идлиб. По гуманитарному коридору, который был организован иранско-российско-турецким координационным центром в районе населенных пунктов Телль-Султан и Абу эд-Духур, из провинции Идлиб в Алеппо вернулись 3409 человека, включая 870 семей. 

Вместе с тем, в свои дома в провинции Хомс вернулись уже 146 569 беженцев. В находящуюся под контролем сирийских правительственных войск часть провинции Дейр-эз-Зор с начала декабря 2017 года вернулось более 23 тысяч человек. 

В город Сальхиях, где находится российский координационный центр по оказанию помощи местному населению, вернулось наибольшее количество беженцев, а именно – свыше 12 тысяч человек. 

* «Джебхат ан-Нусра» - организация, запрещенная на территории РФ. 

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