США препятствуют прибытию гуманитарных организаций и оценочной миссии ООН в Ракку – Минобороны РФ

Наиболее тяжелая ситуация с возвращением беженцев – в провинции Ракка. Как сообщает Министерство обороны РФ, свыше 200 тысяч человек беженцев из нее находятся в настоящее время на территориях, подконтрольных сирийским законным властям. Еще не менее 100 тысяч человек оказались в Турции и в районах, подконтрольных поддерживаемым США формированиям.

Согласно заявлениям российского оборонного ведомства, формируемые представителями армии США на территории Ракки так называемые «органы власти» из «Демократической федерации Северной Сирии» насильно заставляют местных жителей оставаться в разбомбленных американской коалицией районах Ракки, препятствуя их выезду в безопасные районы Сирии.

В самой Ракке относительно безопасными являются лишь несколько центральных кварталов города. Остальная часть городской территории опасна для нахождения и проживания людей. Под завалами остаются тысячи не извлечённых и разлагающихся трупов мирных жителей и боевиков, погибших в ходе массированных бомбардировок Ракки американской коалицией. В городе уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию.

Большую опасность для населения Ракки представляют многочисленные неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства, жертвами подрывов которых стало уже более 500 жителей Ракки.

В Минобороны РФ подчеркнули, что США при этом продолжают препятствовать прибытию любых представителей гуманитарных организаций в Ракку, не говоря уже о согласовании приезда в город оценочной миссии ООН, которая должна зафиксировать масштабы гуманитарной катастрофы, чтобы определить объемы экстренной гуманитарной помощи остающемуся населению.